Узбекистан и Германия обсудили модернизацию текстильного сектора

ТАШКЕНТ /Trend/ - 25 ноября в министерстве инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана заместитель министра Акрам Алиев провёл переговоры с руководством немецкой компании Textima во главе с Хартмутом Герлофом, передает Trend.

Согласно информации, стороны рассмотрели текущее состояние узбекско-германского сотрудничества, отметив, что объём товарооборота между странами в 2024 году превысил 1,2 млрд долларов. Особый акцент был сделан на развитии текстильной отрасли, которая остаётся одним из ключевых направлений промышленного роста Узбекистана.

Сообщается, что в ходе беседы обсуждались процессы модернизации текстильного сектора, включая совершенствование производства, поддержку предприятий и внедрение современных технологий для усиления конкурентоспособности узбекской продукции на мировых рынках.

Представители Textima подчеркнули результативность проводимых реформ и выразили готовность и далее участвовать в стратегических проектах, направленных на повышение экспортного потенциала отрасли.

По завершении встречи обе стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем продвижении совместных проектов и договорились продолжить практическое сотрудничество.