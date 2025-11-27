В Иране зафиксирован рост ликвидности

БАКУ /Trend/ - На конец 5-го месяца текущего иранского года (22 августа 2025 года) объем ликвидности в Иране увеличился на 36,6% по сравнению с концом того же месяца прошлого года (21 августа 2024 года).

Как сообщает Trend, это отражено в статистике Центрального банка Ирана.

Согласно статистическим данным, на конец 5-го месяца текущего иранского года объем ликвидности в Иране составил 120 квадриллионов риалов (около 200 миллиардов долларов США). На конец того же месяца прошлого года объем ликвидности составлял около 88 квадриллионов риалов (около 146 миллиардов долларов США).

Статистика отмечает, что на конец 5-го месяца текущего года доля денег в ликвидности составила около 28,7 квадриллиона риалов (около 47,6 миллиарда долларов США). По сравнению с концом того же месяца прошлого года доля денег в ликвидности увеличилась на 33,8%. На конец того же месяца прошлого года она составила около 21,4 квадриллиона риалов (около 35,6 млрд долларов США).

На конец 5-го месяца этого года доля квазиденег в ликвидности составила 91,4 квадриллиона риалов (около 152 млрд долларов США). Это на 37,5% больше, чем на конец того же месяца прошлого года. На конец того же месяца прошлого года доля квазиденег в ликвидности составила 66,5 квадриллиона риалов (около 110 млрд долларов США).