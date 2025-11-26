Совбез Турции обсудил вопросы обеспечения мира и стабильности в регионе

БАКУ /Trend/ - Совет национальной безопасности Турции заявил о неизменности воли к вкладу в процветание на Южном Кавказе, что станет возможным с обеспечением мира и стабильности в регионе.

Об этом, как передает Trend, говорится в сообщении, распространенном по итогам заседания Совбеза Турции под председательством Президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Участники заседания рассмотрели "возможности двустороннего и регионального сотрудничества в свете позитивного продвижения, имевшего место в последнее время в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией".

В повестке дня Совбеза Турции значились также темы войны между Россией и Украиной, ситуации в Судане, Сирии и в целом на Ближнем Востоке. Отдельное внимание уделено усилиям по полному снятию проблемы терроризма с повестки Турции. В контексте ситуации в Украине подчеркнуто значение дипломатических усилий на фоне риска новых витков напряженности в зоне боевых действий. Отмечена решимость к продолжению усилий по приближению устойчивого и справедливого мира.