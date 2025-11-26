В Анкаре обсуждены вопросы укрепления турецко-азербайджанского сотрудничества (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Представитель Президента Азербайджанской Республики по особым поручениям Халаф Халафов посетил Турцию, где провел встречи с министром иностранных дел братской страны Хаканом Фиданом, главным советником Президента Турции Акифом Чагатаем Кылычем и заместителем министра иностранных дел Беррис Экинджи.

Как передает Trend, об этом сообщили в посольстве Азербайджана в Турции.

Сообщается, что на встречах были рассмотрены история отношений, основанных на братских связях между двумя странами, а также перспективы их дальнейшего развития, обсуждены вопросы расширения взаимодействия по всем направлениям с целью дальнейшего укрепления сотрудничества в нашем регионе и на глобальном уровне.

Стороны обменялись мнениями вокруг других региональных и международных вопросов, представляющих взаимный интерес.

Кроме того, стороны обсудили вопросы, вытекающие из повестки действующего председательства Азербайджана в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), в том числе, тему трансформации СВМДА в международную организацию.