Увеличился товарооборот с иранской зоной свободной торговли «Кешм»

БАКУ/Trend/ - За 8 месяцев текущего иранского года (с 21 марта по 21 ноября 2025 года) товарооборот с иранской зоной свободной торговли "Кешм" в провинции Хормузган, расположенной на юге Ирана, увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 37%.

Как сообщает Trend, об этом заявил директор таможенного департамента иранской зоны свободной торговли "Кешм" Амир Али Давуд во время брифинга.

Он подчеркнул, что объем торговых операций через зону за отчётный период достиг 358 миллионов долларов США, при этом положительное сальдо составило 104 миллиона долларов. Экспорт через "Кешм" за восемь месяцев достиг 231 миллиона долларов, а импорт — 127 миллионов долларов.

Следует отметить, что зона свободной торговли Кешм расположена на площади 300 квадратных километров на острове Кешм в провинции Хормузган. Иран придаёт большое значение этой зоне, поскольку она расположена на международном транспортном коридоре "Север-Юг".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!