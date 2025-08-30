Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Узбекистан и США обсудили перспективы сотрудничества в области минеральных ресурсов

Узбекистан Материалы 30 августа 2025 06:22 (UTC +04:00)

Камол Исмаилов
ТАШКЕНТ /Trend/ - 29 августа в министерстве горнодобывающей промышленности и геологии Узбекистана прошла встреча с участием делегации во главе со специальным представителем президента США по глобальному сотрудничеству, передает Trend.

Согласно информации, в мероприятии приняли участие министр горнодобывающей промышленности и геологии Бобир Исламов, министр энергетики Журабек Мирзамахмудов, специальный представитель президента США по глобальному сотрудничеству Паоло Замполли и чрезвычайный и полномочный посол США в Узбекистане Джонатан Хеник.

Стороны обсудили перспективы укрепления двустороннего сотрудничества и реализацию совместных проектов в области минеральных ресурсов, промышленности, электротехники и других приоритетных направлениях.

