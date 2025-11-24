Южнокорейская система питания внедрена на одной из крупнейших смарт-ферм Кыргызстана

БИШКЕК /Trend/ - Крупная южнокорейская инжиниринговая компания Dohwa Engineering объявила о завершении монтажа автоматизированной системы жидкого питания на смарт-ферме IWS Agro в Кыргызстане, сообщили в министерстве сельского хозяйства Кыргызстана, передает Trend.

Сообщается, что проект реализован в рамках международной демонстрационной программы «Умная ферма – 2025», инициированной Агентством по продвижению сельскохозяйственных технологий Южной Кореи.

Стоимость проекта составила 600 тысяч сомов (70 тысяч долларов). Новая система обеспечивает точное и автоматическое внесение питательных веществ в режиме реального времени, что позволяет сократить потребление воды и электроэнергии на 30–40% и повысить урожайность до 50%. Технология запатентована в 2023 году и получила корейские сертификаты стандарта KS в 2024 году.

Сейчас IWS Agro выращивает мини-огурцы, томаты и клубнику на 23 гектарах, ежегодно производя свыше 474 тонн продукции и обеспечивая работой около 150 местных жителей.