Граждане Азербайджана смогут получить разрешение на посещение освобожденных территорий через платформу "mygov"

ИКТ Материалы 23 августа 2025 12:21 (UTC +04:00)
Граждане Азербайджана смогут получить разрешение на посещение освобожденных территорий через платформу "mygov"

Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
БАКУ /Trend/ - На платформе "mygov" запущена новая услуга для дальнейшего упрощения доступа граждан Азербайджана к государственным услугам.

Об этом в субботу сообщили Trend в Агентстве инноваций и цифрового развития.

Сообщается, что услуга "Разрешение на поездку в освобожденные от оккупации территории" теперь доступна через платформу "mygov". С ее помощью граждане Азербайджанской Республики, желающие отправиться в эти территории на личном легковом автомобиле, смогут оформить разрешение удобным и оперативным способом.

Ранее такие разрешения выдавались только через портал "Yolumuz Qarabağa", однако теперь услуга интегрирована и в платформу "mygov". Пользователи, выбрав на платформе категорию "Транспорт" и услугу "Разрешение на поездку в освобожденные от оккупации территории", определяют пункт назначения и дату поездки, вводят данные об автомобиле и пассажирах. На этом этапе, если на имя заявителя по его FİN-коду зарегистрирован автомобиль, данные автоматически отображаются на экране, в противном случае гражданин вводит их самостоятельно. После внесения всей информации пользователь подтверждает заявку одноразовым паролем (OTP). Гражданин может отслеживать данные о полученном разрешении в разделе "История" и при необходимости аннулировать его.

Отметим, что в поездке могут участвовать до девяти пассажиров, включая водителя. Кроме того, требуется внесение информации о личном легковом автомобиле с государственным регистрационным номером.

Данные и другие интеграции позволяют гражданам в едином порядке получать необходимые государственные услуги через платформу "mygov", что делает использование цифровых сервисов более удобным и централизованным.

