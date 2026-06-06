Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 1,3 доллара США, или на 1,3%, составив 99,48 доллара США за баррель.
Об этом Trend сообщил источник на нефтяном рынке.
Отмечается, что в турецком порту Джейхан цена одного барреля нефти марки Azeri Light на базе FOB снизилась на 1,38 доллара США, или на 1,4%, и составила 97,01 доллара США.
Цена сырой нефти марки URALS по сравнению с предыдущим показателем снизилась на 1,39 доллара США, или на 1,9%, составив 72,68 доллара США за баррель.
Цена одного барреля нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, по сравнению с предыдущим показателем снизилась на 0,95 доллара США, или на 1%, составив 97,84доллара США за баррель.
В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена нефти заложена на уровне 65 долларов США за баррель.