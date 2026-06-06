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Азербайджанская нефть подешевела

Энергетика Материалы 6 июня 2026 09:46 (UTC +04:00)
Азербайджанская нефть подешевела
Айтадж Ширалиева
Айтадж Ширалиева
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БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 1,3 доллара США, или на 1,3%, составив 99,48 доллара США за баррель.

Об этом Trend сообщил источник на нефтяном рынке.

Отмечается, что в турецком порту Джейхан цена одного барреля нефти марки Azeri Light на базе FOB снизилась на 1,38 доллара США, или на 1,4%, и составила 97,01 доллара США.

Цена сырой нефти марки URALS по сравнению с предыдущим показателем снизилась на 1,39 доллара США, или на 1,9%, составив 72,68 доллара США за баррель.

Цена одного барреля нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, по сравнению с предыдущим показателем снизилась на 0,95 доллара США, или на 1%, составив 97,84доллара США за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена нефти заложена на уровне 65 долларов США за баррель.

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