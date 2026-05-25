В Азербайджане проведены учебные сборы с военнообязанными (ФОТО)

Общество Материалы 25 мая 2026 10:40 (UTC +04:00)
Фото: Министерство обороны Азербайджанской Республики
Фирая Нуризаде
БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом подготовки на 2026 год, утвержденным министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, в Н-ской воинской части Сил специального назначения проведены очередные учебные сборы с группой военнообязанных.

Об этом сообщили Trend в Министерстве обороны Азербайджана.

"Основной целью сборов, организованных в рамках совместных мероприятий с

Государственной службой по мобилизации и призыву на военную службу, является повышение уровня военной подготовки и теоретических знаний участников, а также совершенствование их практических навыков.

В ходе сборов с военнообязанными были проведены занятия по огневой, тактической, строевой, физической, общественно-политической и другим видам подготовки, организованы просветительские беседы на патриотическую тему", - отмечается в информации ведомства.

