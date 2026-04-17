В Азербайджане уменьшилось производство сжиженных газов

БАКУ /Trend/ - В январе-марте текущего года в Азербайджане было произведено 46,8 тысячи тонн сжиженного газа.

Об этом Trend сообщили в Государственном комитете по статистике.

Отмечается, что этот показатель на 10,1 тысячи тонн, или на 17,8%, меньше, чем за аналогичный период 2025 года, когда в стране было произведено 56,9 тысячи тонн сжиженного газа.

По состоянию на 1 апреля текущего года запасы готовой продукции составили 2,6 тысячи тонн.

Общая стоимость продукции, произведенной в сфере производства нефтепродуктов, составила 1,284 миллиарда манатов, что на 2,9% меньше по сравнению с январем-мартом прошлого года.

Среди нефтепродуктов производство нефтяного кокса увеличилось на 35,4%, автомобильного бензина - на 7,3%, газойлей (дизельного топлива) - на 6,2%.

В то же время производство керосина сократилось на 15,5%, нефтяного битума - на 17,3%, а мазута - на 76,4%.