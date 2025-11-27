Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика
  3. Энергетика

Chevron призвал к созданию единой инфраструктуры для транспортировки нефти и газа через Каспий

Энергетика Материалы 27 ноября 2025 10:28 (UTC +04:00)
Chevron призвал к созданию единой инфраструктуры для транспортировки нефти и газа через Каспий

Читайте Trend в

Айтадж Ширалиева
Айтадж Ширалиева
Все материалы

БАКУ/ Trend/ - Падение уровня Каспийского моря требует пересмотра подходов к транспортировке углеводородов и перехода к более экологичным решениям.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил вице-президент Chevron International Production Company по Евразии Дилан Морган на Каспийской технической конференции SPE 2025 в Баку.

«Наиболее безопасным местом для поставки нефти и газа остаются трубопроводы, и именно к их использованию необходимо стремиться, если речь идёт об устойчивом и ответственном подходе», - заявил он.

Вице-президент Chevron подчеркнул необходимость развития совместимой и взаимосвязанной инфраструктуры между сторонами Каспия, что позволило бы существенно снизить количество задействованных судов, а также уменьшить потребность в дноуглубительных работах для поддержания портов.

«Для продвижения таких инициатив важно правильно объяснять, почему это является выгодным подходом для всех стран региона и соответствует интересам Каспия. SPE может стать ключевой площадкой, продвигающей эти идеи, поскольку организация не связана интересами отдельных компаний, а ориентирована на профессиональное и ответственное развитие отрасли», - заключил он.

Лента

Лента новостей

Читать все новости