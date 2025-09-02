Казахстан и китайская CNPC обсудили совместные масштабные проекты в энергетическом секторе

АСТАНА/ Trend - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя совета директоров China National Petroleum Corporation (CNPC) Дай Хоуляна.



Как передает Trend, об этом сообщили в пресс-службе Президента Казахстана.



В рамках встречи, Президент Токаев отметил, что CNPC является давним стратегическим партнером Казахстана в нефтегазовой сфере.

Глава государства подчеркнул высокий уровень взаимодействия, достигнутый за годы сотрудничества, и выразил заинтересованность в дальнейшем продвижении совместных масштабных проектов, имеющих ключевое значение для энергетического сектора страны.

“Особое внимание было уделено реализации стратегических инициатив в области добычи и переработки углеводородов”, - говорится в сообщении пресс-службы.

Президент указал на важность модернизации Шымкентского нефтеперерабатывающего завода, мощность которого достигнет 12 млн тонн, а также обозначил перспективы развития газохимических производств.

Также обсуждалось строительство завода по производству карбамида в Актюбинской области, что придаст дополнительный импульс агропромышленному комплексу.



Отметим, что ранее Президент Казахстана выступил на заседании казахско-китайского Делового совета, по итогам которого было подписано свыше 70 коммерческих документов на сумму более 15 миллиардов долларов.