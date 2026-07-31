ЦБА обнародовал прогнозы по ценам на нефть и газ

БАКУ /Trend/ - Согласно нашим прогнозам, в 2026 году средняя цена одного барреля нефти составит 87,7 доллара США, а цена одной тысячи кубометров природного газа — 327 долларов США.

Об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязимов на сегодняшней пресс-конференции, посвященной параметрам процентного коридора, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

«На 2027 год мы ожидаем, что средняя цена одного барреля нефти составит 82,8 доллара США, а цена одной тысячи кубометров природного газа — 294 доллара США», — подчеркнул он.

Отметим, что в предыдущем прогнозе ЦБА на 2026 год средняя цена одного барреля нефти прогнозировалась на уровне 84,5 доллара США, а цена одной тысячи кубометров природного газа — 324 доллара США; на 2027 год, соответственно, средняя цена нефти составляла 78 долларов США, а цена газа — 290 долларов США.