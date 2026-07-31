Объявлены прогнозы экономического роста Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Прогнозируется, что экономический рост (ВВП) в Азербайджане в текущем году составит 0,5 процента, а рост ВВП в ненефтегазовом секторе — 2,4 процента.

Об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Казымов на сегодняшней пресс-конференции, посвященной параметрам процентного коридора, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

«На 2027 год мы прогнозируем экономический рост на уровне 2,6 процента, а рост в ненефтегазовом секторе — 3,9 процента», — подчеркнул председатель.

Отметим, что в предыдущем прогнозе ЦБА рост экономики страны на текущий год ожидался на уровне 1,1 процента, а по ненефтегазовому сектору — 3,2 процента. Также ранее было объявлено, что на 2027 год рост ВВП страны составит 3,2 процента, а по ненефтегазовому сектору — 4,7 процента.