ЦБА объявил дату следующего решения по учётной ставке

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявит о следующем решении по учётной ставке 23 сентября 2026 года.

Согласно заявлению ЦБА, в оставшийся период текущего года решения по процентному коридору будут приниматься с учётом инфляционного прогноза и динамики макроэкономических показателей.

«Принимая во внимание неопределённости в глобальной среде, будут рассматриваться прогнозы макроэкономических показателей по нескольким сценариям. При принятии решений по параметрам процентного коридора также будут учитываться процессы, происходящие на валютном рынке, и динамика ликвидности в банковском секторе. В том числе при принятии решений будет приниматься во внимание устойчивость укрепляющего давления на курс маната и масштаб избытка валюты», — говорится в сообщении.

Отметим, что сегодня решением Правления Центрального банка Азербайджанской Республики все параметры процентного коридора сохранены без изменений. Так, учётная ставка оставлена на уровне 6,5 процента. Нижняя граница процентного коридора установлена на уровне 5,5 процента, верхняя граница — на уровне 7,5 процента.