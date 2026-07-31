Структурный ликвидный профицит в банковском секторе достиг 6 миллиардов манатов - ЦБА

БАКУ /Trend/ - Структурный ликвидный профицит банковского сектора (разница между обязательствами Центрального банка Азербайджана перед банковской системой и требованиями к банкам) без учета средств, подлежащих хранению в качестве обязательных резервов, по итогам первого полугодия текущего года достиг 6 миллиардов манатов, увеличившись в 2,1 раза по сравнению с декабрем прошлого года.

Об этом сообщается в информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

«Инструменты денежно-кредитной политики применяются с учетом процессов, происходящих на финансовых рынках, и показателей ликвидности в банковской системе. Краткосрочные процентные ставки на необеспеченном денежном рынке формируются в рамках процентного коридора Центрального банка Азербайджана. Так, среднесуточный показатель по ставке AZIR в мае и июне 2026 года составил 6,43%, а за прошедший период июля – 6,39%. Структурный ликвидный профицит сектора без учета средств, подлежащих хранению в качестве обязательных резервов (разница между обязательствами Центрального банка Азербайджана перед банковской системой и требованиями к банкам), по итогам первого полугодия текущего года достиг 6 миллиардов манатов, увеличившись в 2,1 раза по сравнению с декабрем прошлого года. Это свидетельствует о том, что кредитный потенциал банков достаточно высок.

Для управления ликвидностью Центральный банк Азербайджана в основном использует 7-дневные депозитные операции. Доля этих операций по итогам июня составила 84,3% в структуре стерилизационного портфеля по операциям на открытом рынке. Наряду с этим также проводятся регулярные аукционы по размещению нот Центрального банка Азербайджана. За последние 3 месяца была зафиксирована доходность нот по всем срокам, а также снижение доходности на среднесрочных и долгосрочных участках кривой доходности. В то же время по сравнению с июлем прошлого года (месяц снижения учетной ставки) в июне текущего года наблюдалось снижение процентных ставок по вновь привлеченным срочным депозитам и вкладам в манатах», – отмечается в информации.