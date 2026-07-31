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ЦБА повысил прогноз профицита счета текущих операций

Экономика Новость 31 июля 2026 10:24 (UTC +04:00)
ЦБА повысил прогноз профицита счета текущих операций
Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
Экономический журналист Все материалы

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана пересмотрел в сторону повышения прогноз по профициту счета текущих операций на конец 2026 года и на 2027 год.

Об этом сообщается в информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

«Показатели внешнего сектора остаются благоприятными. Согласно таможенной статистике, в первом полугодии 2026 года положительное сальдо во внешней торговле страны составило почти 8 миллиардов долларов США. По предварительным данным, за январь-июнь сальдо по денежным переводам (то есть разница между поступлениями и выплатами) составило 540,6 миллиона долларов США, что на 82,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Прогноз Центрального банка Азербайджана по профициту счета текущих операций на конец 2026 года и на 2027 год пересмотрен в сторону повышения. Это связано с ростом мировых цен на энергоносители в текущем году, а также с сохранением позитивных тенденций в экспорте несырьевых товаров и услуг», – отмечается в сообщении.

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