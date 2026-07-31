ЦБА: В Азербайджане предложение на валютном рынке значительно превысило спрос

БАКУ /Trend/ - В текущем периоде 2026 года на валютном рынке предложение значительно превысило спрос. Это проявилось как в наличном, так и в безналичном сегментах. За 6 месяцев 2026 года покупка наличной иностранной валюты у клиентов обменными пунктами превысила её продажу на 482 миллиона долларов США.

Об этом сообщается в информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

"Уровень долларизации депозитов резидентов-физических лиц за последние 12 месяцев снизился на 3,8 процентных пункта и в июне 2026 года составил 25,6%.

В условиях резкого снижения спроса и значительного увеличения предложения на валютном рынке Центральным банком Азербайджана была осуществлена покупка-ориентированная интервенция. В текущем периоде текущего года валютные резервы Центрального банка Азербайджана увеличились на 2,2 миллиарда долларов США, или на 19,5%, и составили 13,8 миллиарда долларов США", - отмечается в сообщении.