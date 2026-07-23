Президент Мирзиёев переориентирует экономическую политику на фоне устойчивого роста

БАКУ /Trend/ - Итоги первого полугодия 2026 года и приоритеты экономической политики на вторую половину года стали главной темой видеоконференции под председательством Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Несмотря на рост экономики на 8,5%, глава государства потребовал сосредоточиться на повышении эффективности и устранении структурных ограничений.

Участники совещания уделили особое внимание повышению производительности труда, укреплению корпоративного управления, ускорению приватизации, сокращению бюрократии и устранению структурных препятствий, которые по-прежнему сдерживают долгосрочную конкурентоспособность. Обсуждения показали, что руководство Узбекистана все больше рассматривает устойчивый высокий рост как зависящий не только от инвестиций и объемов производства, но и от повышения эффективности, укрепления институтов и более результативного проведения текущих реформ.

Экономический рост остается сильным, но поставлены более высокие цели

По итогам первого полугодия 2026 года Узбекистан сохранил одни из самых высоких темпов экономического роста в регионе. ВВП вырос на 8,5% благодаря широкому росту во всех основных секторах. Объем услуг увеличился на 16,9%, строительства — на 13,8%, промышленности — на 8%, а сельского хозяйства — на 4,7%. Объем инвестиций достиг 28 млрд долларов, а экспорт составил 14,4 млрд долларов.

Вместе с тем Президент Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что для повышения уровня жизни населения, численность которого приближается к 40 миллионам человек, потребуется экономический рост на уровне 9–10%. Это заявление фактически повышает планку, установленную правительством, и сигнализирует о том, что акцент государственной политики смещается с темпов роста на повышение эффективности экономики.

На встрече прозвучал также важный политический сигнал. Глава государства потребовал представить конкретные предложения по новым источникам роста и поручил чиновникам подготовить сценарии действий на случай возможного ухудшения глобальной экономической конъюнктуры. Это отражает переход к более проактивному управлению экономикой в условиях растущей внешней неопределенности.

Акцент смещается с расширения на эффективность

Центральной темой совещания стала растущая важность эффективности. Если в предыдущие годы основное внимание уделялось расширению производства и привлечению инвестиций, то сейчас правительство уделяет больше внимания эффективности работы государственных предприятий.

Шавкат Мирзиёев подчеркнул значительный рост производственных затрат на стратегических предприятиях, включая Навоийскую горно-металлургическую компанию, Узбекский металлургический завод и «Узкимиосанат».

Президент также указал на операционные недостатки в работе авиакомпании «Uzbekistan Airways», заявив, что неэффективное расписание, задержки рейсов и ограниченная конкуренция в сфере вспомогательных услуг приводят к ежегодным потерям доходов в размере примерно 120 млн долларов.

Эти замечания свидетельствуют о том, чтореформа корпоративного управления и модернизация операционной деятельности рассматриваются как важнейшие составляющие будущего экономического роста.

Оценка Franklin Templeton становится «дорожной картой» для реформ государственных предприятий

Одним из наиболее значимых моментов стало представление компанией Franklin Templeton оценки крупных государственных предприятий, готовящихся к приватизации.

Согласно анализу, существенный потенциал роста стоимости можно раскрыть за счёт улучшения управления, а не только за счёт дополнительных инвестиций. «Худудий Электр Тармоклари» потенциально может удвоить свою рыночную стоимость за счет операционных улучшений, в то время как «Uzbekistan Airways» может повысить ее примерно на 40%, а «Узбектелеком» — примерно на 50%.

Публичное представление этих оценок свидетельствует о том, что независимые международные оценки становятся важным ориентиром для анализа прогресса реформ. Такой подход свидетельствует о смещении приоритетов в сторону повышения инвестиционной привлекательности государственных активов до их размещения на рынке капитала.

Приватизация вступает в новый этап

На видеоконференции было подтверждено, что приватизация остается одним из главных экономических приоритетов Узбекистана.

В ходе совещания была представлена новая программа приватизации, охватывающая государственные активы на сумму около 100 трлн сумов ($8,3 млрд). Пакет будет включать 1 300 объектов недвижимости, 8 000 гектаров земли и государственные доли в 66 компаниях.

Власти также ввели более благоприятные условия финансирования, снизив требуемый первоначальный взнос с 30% до 15% и разрешив беспроцентную рассрочку платежей.

Эти меры отражают стремление повысить инвестиционную привлекательность приватизации в условиях сохраняющейся неопределенности на мировом инвестиционном рынке. Более лояльные условия могут способствовать привлечению более широкого круга отечественных и иностранных инвесторов, одновременно ускоряя процесс перехода государственных активов в частную собственность.

Реформы делового климата ориентированы на сокращение административных барьеров для бизнеса

Еще одно важное направление политики, объявленное в ходе видеоконференции, касается реформы регулирования.

Шавкат Мирзиёев раскритиковал действующую систему административных санкций, в рамках которой 51 государственный орган обладает полномочиями налагать штрафы по 322 категориям нарушений. По данным, приведенным главой государства, с 2024 года сумма взысканных штрафов составила почти 3 трлн сумов (около $250 млн).

Президент призвал регулирующие органы сместить акцент с применения санкций на консультативную поддержку бизнеса и поручил министерствам в течение недели подготовить предложения по сокращению бюрократии, административных сборов и штрафов. Эта инициатива отражает более широкие усилия Узбекистана по улучшению инвестиционного климата за счет снижения регуляторной нагрузки на бизнес. Она соответствует более широкому курсу властей на расширение роли частного сектора и развитие предпринимательства как одного из ключевых факторов диверсификации экономики.

Приоритетом экспортной политики становится максимальное использование действующих производственных мощностей

В ходе обсуждений было отмечено, что за последние три года запущено 509 экспорто-ориентированных производственных объектов общей стоимостью 11 млрд долларов, однако 208 из них еще не приступили к экспорту.

Аналогичным образом в первом полугодии 29 из 47 специальных экономических зон страны не осуществили ни одной экспортной поставки.

Глава государства сделал акцент на повышение эффективности уже действующих предприятий, поручив создать группы оперативного реагирования для устранения барьеров в сфере сертификации, финансирования, логистики и доступа к рынкам.

Это отражает более широкий переход — от строительства новых производственных объектов к максимизации доходности уже сделанных инвестиций.

Инфраструктурные ограничения становятся стратегическим вызовом

В центре обсуждений были транспортная и энергетическая инфраструктура, которые рассматриваются как два ключевых структурных фактора.

Глава государства отметил, что в энергетическом секторе на модернизацию в течение следующего десятилетия потребуется примерно 8 млрд долларов. В то же время значительными остаются потери в энергетической инфраструктуре: в электросетях они достигли 17,2% (4,8 млрд кВт·ч), а в газовых сетях — 7,6%.

В сфере железнодорожного транспорта внимание было сосредоточено на серьезной нехватке грузовых вагонов, несмотря на стремительный рост объемов торговли. Около 70% внешнеторговых грузов Узбекистана перевозится по железной дороге, что делает логистику всё более важной для поддержания роста экспорта. Для решения вопроса глава государства поручил привлечь финансирование Всемирного банка в размере $200 млн на модернизацию железнодорожной инфраструктуры, а также подготовить меры по привлечению 10 000 неиспользуемых грузовых вагонов из стран-партнеров.

Эти инициативы свидетельствуют о том, что развитие инфраструктуры все в большей степени увязывается с конкурентоспособностью промышленности, а не рассматривается как отдельная сфера.

Управление инфляцией по-прежнему ориентировано на предложение

В отличие от многих стран, которые сдерживают инфляцию, прежде всего, за счет ужесточения денежно-кредитной политики, Узбекистан продолжает делать ставку на расширение предложения товаров и услуг.

Президент Мирзиёев вновь подчеркнул, что инфляцию следует сдерживать за счет увеличения доступности товаров и услуг, а не исключительно с помощью ограничительных макроэкономических мер.

Особое внимание было уделено росту цен на мясо: губернаторам регионов было поручено подготовить подробные стратегии закупок и более активно использовать государственную поддержку импорта.

Такой подход отражает стремление сдерживать инфляцию за счет точечных мер на отдельных рынках, а не исключительно посредством ужесточения макроэкономической политики, сохраняя при этом высокие темпы экономического роста.

Региональная политика всё больше ориентируется на конкурентоспособность

На совещании также было отмечено растущее внимание к региональным экономическим дисбалансам.

Президент Шавкат Мирзиёев раскритиковал растущий разрыв между импортом и экспортом в ряде регионов и поручил губернаторам уделять приоритетное внимание импортозамещению и экспорто-ориентированному производству.

Коммерческим банкам также поручено объяснить, почему на их балансах сохраняются непроданные активы на сумму 9,3 трлн сумов (около $774,7 млн). Это соответствует более широкому курсу на повышение эффективности использования капитала и вовлечение неработающих активов в экономический оборот.

Устанавливая более тесную связь между результатами деятельности регионов и показателями экспорта, инвестиций и эффективности промышленности, власти усиливают подотчетность на местном уровне.

Видеоконференция 21 июля знаменует важный переход в экономической политике Узбекистана. Сохраняя акцент на быстром росте, правительство все больше уделяет приоритетное внимание производительности труда, корпоративному управлению, приватизации, модернизации инфраструктуры и реформе регулирования.

Власти скорректировали существующие приоритеты реформ, сместив акцент на повышение эффективности. Неоднократные ссылки на международные оценки, операционные показатели и измеримые результаты свидетельствуют о том, что власти стремятся преобразовать устойчивый макроэкономический рост в долгосрочную конкурентоспособность.

В целом итоги видеоконференции позволяют предположить, что вторая половина 2026 года будет характеризоваться не столько запуском новых реформ, сколько усилиями по обеспечению того, чтобы ранее объявленные меры принесли ощутимые экономические результаты.