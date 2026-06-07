Стал известен объем операций по платежным картам Visa в Азербайджане на май

БАКУ /Trend/ - По данным на конец апреля, количество транзакций по платежным картам Visa в Азербайджане, выпущенным финансовыми учреждениями-резидентами (а также платежными картами статистической единицы), составило 166,806 миллиона единиц, а объем операций - 8,230 миллиарда манатов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество транзакций увеличилось на 29,193 миллиона, или на 21,2%, а объем операций - на 273 миллиона манатов, или на 3,4%.

В то же время количество транзакций по картам Visa, выпущенным нерезидентными финансовыми организациями, составило 725,6 тысячу, а объем - 59 миллионов манатов.

Отметим, что по состоянию на конец апреля количество платежных карт, находящихся в обращении в системах банков и ООО "Азерпочт", увеличилось по сравнению с предыдущим месяцем на 108 тысяч единиц и составило 22 миллиона 518 тысяч карт.