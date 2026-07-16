IEA о влиянии конфликта на Ближнем Востоке на мировой рынок алюминия

БАКУ /Trend/ - Конфликт на Ближнем Востоке оказал существенное влияние на мировой рынок алюминия.

Как говорится в отчете "Глобальный обзор рынка критически важных минералов 2026", опубликованном на сайте Международного энергетического агентства (IEA), в ходе конфликта несколько предприятий по производству алюминия на Ближнем Востоке получили повреждения. Отмечается, что наряду с перебоями в судоходстве через Ормузский пролив, это повлияло на мировую торговлю алюминием.

По данным IEA, на страны Ближнего Востока приходится около 8% мирового производства первичного алюминия.

"До начала конфликта регион обеспечивал более 10% поставок алюминия в Европейский союз, Японию, Южную Корею и Мексику, а также почти 20% поставок в США. Предприятия региона являются ключевыми производителями высокочистого алюминия, который используется в аэрокосмической и оборонной промышленности. На фоне роста мирового спроса на алюминий примерно на 7% в период с 2023 по 2025 годы и ограничений предложения рынок столкнулся с сокращением запасов. Так, запасы алюминия на Лондонской бирже металлов (LME) сократились с более чем 1 млн тонн в июне 2024 года до примерно 350 тыс. тонн в июне 2025 года.

После начала конфликта крупнейший в мире алюминиевый завод за пределами Китая Aluminium Bahrain (Alba) в апреле 2026 года работал примерно на 30% мощности после объявления форс-мажора и остановки трех производственных линий. Завод Qatalum в Катаре, в свою очередь, функционировал примерно на 60% мощности после объявления форс-мажора из-за перебоев с поставками газа", - говорится в отчете IEA.

Подчеркивается, что, кроме того, в конце марта повреждения в результате ударов получили предприятия Alba и Al Taweelah компании Emirates Global Aluminium: "Завод Al Taweelah был вынужден приостановить работу из-за повреждения энергетической инфраструктуры".

"В апреле 2026 года мировые цены на алюминий достигли почти 3 700 долларов за тонну — максимального уровня за четыре года. Одновременно премия в Роттердаме с февраля по апрель 2026 года увеличилась примерно на 60%. Цены на "зеленый" нефтяной кокс, используемый при производстве алюминия, выросли примерно на 35% в период с февраля по апрель 2026 года", - передает IEA.