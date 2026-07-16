В ASCO состоялась встреча с делегацией экспертов Всемирного банка (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» (ASCO) состоялась встреча с делегацией экспертов Всемирного банка.

Об этом сообщили в пресс-службе ЗАО.

Отмечено, что во встрече также принял участие представитель Госагентства по возобновляемым источникам энергии при министерстве энергетики Азербайджана.

В ходе встречи были обсуждены потребности в морских услугах в рамках реализации проектов ветроэнергетики, планируемых к осуществлению на Каспии. В этом контексте были рассмотрены возможности специализированного флота ASCO, типы судов, которые могут быть использованы на различных этапах проектов, а также вопросы логистического обеспечения строительно-монтажных работ в море.

Наряду с этим, состоялись обсуждения по другим потенциальным направлениям сотрудничества, представляющим взаимный интерес.

Затем гости посетили музей «Свидетель трех веков», где ознакомились с экспонатами и документами, отражающими историю развития мореплавания в Азербайджане.