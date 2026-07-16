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FLYONE начала выполнение регулярных рейсов по направлению Кишинёв (ФОТО)

Экономика Новость 16 июля 2026 14:56 (UTC +04:00)
FLYONE начала выполнение регулярных рейсов по направлению Кишинёв (ФОТО)
Айсель Мамедли
Айсель Мамедли
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Молдавская бюджетная авиакомпания FLYONE приступила к выполнению прямых регулярных рейсов между Кишинёвом и Баку. Первый рейс по новому маршруту, выполненный 16 июля 2026 года, был встречен в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Полёты по маршруту Кишинёв – Баку – Кишинёв будут выполняться три раза в неделю - по средам, четвергам и воскресеньям. Новый маршрут расширяет прямое авиасообщение между Азербайджаном и Молдовой, предлагая пассажирам более удобные и доступные возможности для путешествий.

Начало выполнения рейсов авиакомпанией FLYONE в Баку стало очередным шагом в расширении портфеля авиаперевозчиков и международной маршрутной сети Международного аэропорта Гейдар Алиев. Новые рейсы будут способствовать укреплению прямого авиасообщения между Баку и Кишинёвом, а также дальнейшему росту пассажирской мобильности между двумя странами.

Подробную информацию о расписании рейсов, авиабилетах и других услугах можно получить через официальные каналы продаж авиакомпании FLYONE.

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FLYONE начала выполнение регулярных рейсов по направлению Кишинёв (ФОТО)
FLYONE начала выполнение регулярных рейсов по направлению Кишинёв (ФОТО)
FLYONE начала выполнение регулярных рейсов по направлению Кишинёв (ФОТО)
FLYONE начала выполнение регулярных рейсов по направлению Кишинёв (ФОТО)

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