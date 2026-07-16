Экономика Нахчыванской АР возросла

БАКУ /Trend/ - В январе-июне этого года в Нахчыванской Автономной Республике было произведено валового внутреннего продукта (ВВП) на сумму 835,460 миллиона манатов.

Как говорится в отчете Государственного комитета статистики Нахчывана, это на 2,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отмечается, что в январе-июне текущего года доходы бюджета Нахчыванской Автономной Республики без учета дотаций составили 130,363 миллиона манатов. По данным ведомства, это на 1,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно данным комитета, в то же время за отчетный период расходы бюджета автономной республики составили 215,749 миллиона манатов, что на 6,2% больше по сравнению с январем-июнем 2025 года.

Кроме того, данные комитета показывают, что в январе-апреле текущего года в Нахчыване в основной капитал было вложено 131,696 миллиона манатов инвестиций. Согласно информации ведомства, это на 23,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Отметим, что, как говорится в отчете "Макроэкономические показатели социально-экономического развития Азербайджана за январь-июнь 2026 года", опубликованном Государственным комитетом по статистике Азербайджана, за январь-июнь текущего года в стране произведен ВВП на сумму 65,207 миллиарда манатов. По подсчетам Trend, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, показатель увеличился на 0,8%.

За отчетный период добавленная стоимость в нефтегазовом секторе экономики снизилась на 0,7% и составила 19,610 миллиарда манатов, тогда как в ненефтегазовом секторе выросла на 1,5% и составила 45,596 миллиарда манатов.