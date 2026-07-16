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Президент Ильхам Алиев поблагодарил Дональда Трампа

Азербайджан Новость 16 июля 2026 18:42 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев поблагодарил Дональда Трампа
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики
Айсель Мамедли
Айсель Мамедли
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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев поблагодарил Президента США Дональда Трампа за то, что он поделился его высказыванием, озвученным на IV Шушинском глобальном медиафоруме.

Публикация об этом размещена в аккаунтах Президента Азербайджана в социальных сетях.

В публикации говорится: «Господин Президент,

Благодарю Вас за то, что Вы поделились моим выступлением на Глобальном медиафоруме в Шуше, где я назвал Вас «Человеком мира», сославшись на Breitbart. Менее чем за месяц до первой годовщины исторического Вашингтонского саммита я хотел бы еще раз выразить Вам искреннюю признательность за Вашу незаменимую роль в деле продвижения мира между Азербайджаном и Арменией.

Ваше лидерство стало историческим вкладом в дело установления мира, стабильности и процветания в нашем регионе.

Вы действительно Человек мира».

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