IEA о влиянии конфликта на Ближнем Востоке на поставки минералов

БАКУ /Trend/ - Конфликт на Ближнем Востоке повлиял на поставки алюминия, серы и сырья для производства критически важных минералов.

Как говорится в отчете "Глобальный обзор рынка критически важных минералов 2026", опубликованном на сайте Международного энергетического агентства (IEA), хотя основные последствия конфликта затронули нефтяной и газовый рынки, закрытие Ормузского пролива также оказало значительное влияние на рынки минералов и металлов, в частности алюминия, серы и гелия.

По данным IEA, на страны Ближнего Востока приходится около 8% мирового производства алюминия.

"Ограничение производства на нескольких региональных алюминиевых заводах усилило напряженность на рынке. Кроме того, регион обеспечивает около четверти мировых поставок серы, через Ормузский пролив проходит половина мировых морских перевозок этого сырья. Сера является основным сырьем для производства серной кислоты, которая необходима для выпуска удобрений, а также переработки ряда критически важных минералов, включая медь, литий, кобальт, никель и редкоземельные элементы", - сообщает агентство.

Как отмечается в отчете, перебои с поставками серы побудили Китай в мае 2026 года ограничить экспорт серной кислоты, что затронуло цепочки поставок как в секторе критически важных минералов, так и в производстве удобрений.

По данным IEA, последовавший рост цен на серную кислоту увеличил производственные издержки в сфере, касающейся ряда критически важных минералов: "В некоторых случаях расходы на серную кислоту превысили затраты на энергию и стали крупнейшей статьей производственных расходов".