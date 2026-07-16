В Гусаре прошла конференция по религиозной тематике в СМИ (ФОТО)

ГУСАР /Trend/ - В городе Гусар Азербайджана прошла конференция на тему «Презентация религиозных тем в медиа: совместная ответственность в сохранении религиозной стабильности», посвященная 151-летию азербайджанской национальной прессы.

Как сообщает корреспондент Trend, в мероприятии, организованном Государственным комитетом по работе с религиозными структурами, приняли участие представители госструктур, медиа, религиозные деятели, теологи, эксперты.

На мероприятии был продемонстрирован видеоролик «Азербайджан — пространство мира и гармонии», отражающий традиции толерантности, ценности мира и сосуществования в стране. Также был представлен проект «Библиотека в каждой мечети», реализуемый Фондом пропаганды духовных ценностей при госкомитете. В рамках проекта в текущем году планируется обеспечить библиотеками 220 мечетей в различных регионах страны. Кроме того, участникам презентовали информационную систему AMİN, созданную для обеспечения оперативного, прозрачного и доступного управления деятельностью, услугами и информационными ресурсами комитета и подведомственных ему структур.

На церемонии открытия выступили глава Исполнительной власти Гусарского района Сахир Мамедханов, председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами Рамин Мамедов, заместитель председателя правления АЗЕРТАДЖ Дагбеи Исмаилов, руководители СМИ.

В рамках конференции прошли две панельные сессии: «Цифровые медиа и религиозный дискурс: информационные манипуляции и дезинформация» и «Профессионализм и религиозная грамотность: ответственность медиа в сохранении духовных ценностей». В ходе панельных дискуссий состоялся обмен мнениями по вопросам профессионального освещения религиозных тем в СМИ, информационной безопасности, рисков дезинформации, роли медиа в повышении религиозной грамотности, правильного донесения чувствительных тем до общественности и перспектив развития сотрудничества между государством и СМИ.

Мероприятие продолжится 17 июля медиатуром по религиозным объектам, расположенным в Губе. В рамках медиатура участники ознакомятся с губинскими мечетями «Джума» и «Сакина ханум», Музеем горских евреев и синагогой «Гиляки».