Античное поселение в Ярдымлы открывает неизвестные страницы истории Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Министр культуры Азербайджана Адиль Керимли ознакомился с ходом археологических полевых исследований на недавно обнаруженном античном поселении на территории села Уракеран Ярдымлинского района, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В ознакомлении с ходом исследований также приняли участие глава Исполнительной власти Ярдымлинского района Аяз Аскеров, начальник Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры Сабина Гаджиева, ученый-историк Гасан Гасанов, а также представители общественности района.

Директор Института археологии и антропологии Национальной академии наук Азербайджана, доктор философии по истории, доцент Фархад Гулиев подробно рассказал о проводимых исследованиях. Он отметил, что в ходе раскопок на расположенном поблизости некрополе Бильгя были обнаружены каменные ящики с мегалитическими перекрытиями и кувшинные захоронения. Кроме того, установлено наличие грунтовых могил. Некрополь площадью более одного гектара датируется периодом с III века до нашей эры по III век нашей эры.

Также было отмечено, что примерно в 250 метрах к юго-западу от некрополя Бильгя выявлено еще одно древнее поселение, где обнаружены остатки крупных сооружений, простирающихся в различных направлениях.

Сообщается, что для полного определения планировочной структуры поселения археологические исследования в последующие годы планируется продолжить в более широком масштабе с применением современных технических средств.

Отметим, что археологические полевые исследования проводятся Азербайджано-американской экспедицией под руководством сотрудника Института археологии и антропологии НАНА, доктора философии по истории Джейхуна Эминли. Американскую сторону возглавляет профессор Калифорнийского университета Лара Фабиан.

Основная цель экспедиции - изучение поселений и погребальных памятников периода Атропатены, занимающего важное место в истории азербайджанской государственности. Особое внимание уделяется археологическому исследованию процессов урбанизации в горных районах, образа жизни населения, а также межрегиональных культурных и экономических связей.

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