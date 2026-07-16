Мировой спрос на системы хранения энергии вырос на более чем 70% в 2025 г.

БАКУ /Trend/ - Мировой спрос на системы хранения энергии (battery storage) в 2025 году вырос на более чем 70%, достигнув 330 ГВт·ч (110 ГВт).

Как говорится в отчете "Глобальный обзор рынка критически важных минералов 2026", опубликованном на сайте Международного энергетического агентства (IEA), на системы хранения энергии пришлось более 20% мирового рынка аккумуляторов. Отмечается, что при этом около 80% новых мощностей, введенных в эксплуатацию в 2025 году, составили крупномасштабные системы хранения энергии.

В данных агентства подчеркивается, что лидерами по вводу новых мощностей остаются Китай, США и Европа. При этом значительный рост также наблюдался в Австралии и Саудовской Аравии.

Согласно отчету IEA, в Китае объем новых мощностей хранения энергии увеличился примерно на треть в 2025 году: "Около 90% новых установок пришлось на крупномасштабные проекты, тогда как сегмент распределенных систем продолжил расти вместе с развитием солнечной генерации".

"В США объем новых мощностей увеличился на 75% по сравнению с предыдущим годом. При этом около 85% спроса обеспечили крупномасштабные системы хранения энергии.

В Европе общий объем введенных мощностей сократился примерно на 20% по сравнению с предыдущим годом. Вместе с тем доля крупномасштабных систем достигла 75% от общего объема новых установок.

В Австралии ввод новых мощностей хранения энергии вырос почти до 8 ГВт, что почти в девять раз превышает показатель предыдущего года. В странах Ближнего Востока объем новых мощностей достиг 3 ГВт, увеличившись втрое по сравнению с 2024 годом. Основной вклад обеспечила Саудовская Аравия", - передает агентство.