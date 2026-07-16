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Керим Велиев посетил ряд военных объектов в Беларуси (ФОТО)

Политика Новость 16 июля 2026 18:51 (UTC +04:00)
Керим Велиев посетил ряд военных объектов в Беларуси (ФОТО)
Айсель Мамедли
Айсель Мамедли
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БАКУ /Trend/ - Находящаяся с официальным визитом в Республике Беларусь делегация во главе с первым заместителем министра обороны Азербайджанской Республики — начальником Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковником Керимом Велиевым посетила ряд военных объектов.

Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

Азербайджанская делегация посетила авиабазу Вооружённых сил Республики Беларусь, а также отдельную десантно-штурмовую бригаду, где ознакомилась с образцами военной и специальной техники, состоящими на вооружении подразделений сил специальных операций и радиоэлектронной борьбы.

В соответствии с планом генерал-полковник К.Велиев посетил центр подготовки и применения беспилотных авиационных комплексов, а также предприятие государственного военно-промышленного комплекса.

После ознакомления с деятельностью центра гостям была представлена информация о подготовке операторов беспилотных авиационных комплексов и принципах работы на тренажерах.

В рамках визита азербайджанская делегация также посетила бюст Героя Советского Союза Наджафгулу Рафиева в Минске, возложила к нему цветы и почтила его память.

Керим Велиев посетил ряд военных объектов в Беларуси (ФОТО)
Керим Велиев посетил ряд военных объектов в Беларуси (ФОТО)
Керим Велиев посетил ряд военных объектов в Беларуси (ФОТО)
Керим Велиев посетил ряд военных объектов в Беларуси (ФОТО)
Керим Велиев посетил ряд военных объектов в Беларуси (ФОТО)
Керим Велиев посетил ряд военных объектов в Беларуси (ФОТО)
Керим Велиев посетил ряд военных объектов в Беларуси (ФОТО)
Керим Велиев посетил ряд военных объектов в Беларуси (ФОТО)
Керим Велиев посетил ряд военных объектов в Беларуси (ФОТО)
Керим Велиев посетил ряд военных объектов в Беларуси (ФОТО)
Керим Велиев посетил ряд военных объектов в Беларуси (ФОТО)
Керим Велиев посетил ряд военных объектов в Беларуси (ФОТО)

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