Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

Экономика Материалы 18 апреля 2026 04:00 (UTC +04:00)
Рэнкинг банков Азербайджана по совокупному доходу за I квартал

Читайте Trend в

Садиг Джавадов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Объявлены совокупные доходы банков в Азербайджане за первый квартал текущего года.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

Согласно данным, банком с наибольшим совокупным доходом стал Kapital Bank с 471,855 миллионами манатов. Международный банк Азербайджана (АВВ) занял второе место с общим доходом в 430,131 миллиона манат. PASHA Bank занимает третье место в списке с общим доходом в 201,166 миллиона манат.

Наименьший совокупный доход зафиксирован у Bank Melli Iran - 3,436 миллиона манат.

Банки

Общий доход (млн манат)

Kapital Bank

471,855,00

ABB

430,130,75

Pasha Bank

201,166,00

UniBank

105,183,27

Bank Respublika

86,751,90

AccessBank

73,884,00

Xalq Bank

61,124,10

Bank of Baku

56,881,81

Yelo Bank

53,384,83

Rabita Bank

49,393,65

Azer–Turk Bank

46,568,00

Turan Bank

34,493,00

ZiraatBank

31,165,70

Expressbank

26,697,52

YapikrediBank

21,824,02

AzersenayeBank

14,965,19

Premium Bank

14,476,00

AFB Bank

13,414,06

VTB Bank

12,367,84

Avrasiya Bank

5,093,01
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости