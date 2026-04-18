Рэнкинг банков Азербайджана по совокупному доходу за I квартал

БАКУ /Trend/ - Объявлены совокупные доходы банков в Азербайджане за первый квартал текущего года.
Об этом сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.
Согласно данным, банком с наибольшим совокупным доходом стал Kapital Bank с 471,855 миллионами манатов. Международный банк Азербайджана (АВВ) занял второе место с общим доходом в 430,131 миллиона манат. PASHA Bank занимает третье место в списке с общим доходом в 201,166 миллиона манат.
Наименьший совокупный доход зафиксирован у Bank Melli Iran - 3,436 миллиона манат.
|
Банки
|
Общий доход (млн манат)
|
Kapital Bank
|
471,855,00
|
ABB
|
430,130,75
|
Pasha Bank
|
201,166,00
|
UniBank
|
105,183,27
|
Bank Respublika
|
86,751,90
|
AccessBank
|
73,884,00
|
Xalq Bank
|
61,124,10
|
Bank of Baku
|
56,881,81
|
Yelo Bank
|
53,384,83
|
Rabita Bank
|
49,393,65
|
Azer–Turk Bank
|
46,568,00
|
Turan Bank
|
34,493,00
|
ZiraatBank
|
31,165,70
|
Expressbank
|
26,697,52
|
YapikrediBank
|
21,824,02
|
AzersenayeBank
|
14,965,19
|
Premium Bank
|
14,476,00
|
AFB Bank
|
13,414,06
|
VTB Bank
|
12,367,84
|
Avrasiya Bank
|
5,093,01