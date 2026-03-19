Выросли денежные переводы между ОАЭ и Азербайджаном

БАКУ/ Trend/ - В 2025 году объем денежных переводов физических лиц из Азербайджана в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) составил 20,738 миллиона долларов США.
По данным, за отчетный период доля ОАЭ в общем объеме денежных переводов из Азербайджана за рубеж составила 4,1%.
За отчетный период доля ОАЭ в общем объеме денежных переводов из-за рубежа в Азербайджан составила 3,6%.
В 2024 году объем денежных переводов физических лиц из Азербайджана в ОАЭ составил 14,418 миллиона долларов США, а в обратном направлении - 31,679 миллиона долларов США.
В то же время за отчетный период объем денежных переводов физических лиц из зарубежных стран в Азербайджан составил 1,177 миллиарда долларов США, что на 94,1 миллиона долларов США, или на 8,7%, больше по сравнению с показателем 2024 года.