В Азербайджане растет доля цифровых платежей и электронной торговли - ЦБА

БАКУ/Trend/ - Расширение использования безналичных платежей также повлияло на поведение потребителей - пользователи карт стали чаще отдавать предпочтение цифровым каналам оплаты.

Как сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), если в 2020 году 41,7% карточных операций по количеству приходилось на операции через банкоматы, то в 2025 году этот показатель снизился до 7,4%.

В информации также подчеркивается, что аналогичная тенденция наблюдается и по объему операций, проводимых через банкоматы.

"Если в 2020 году доля платежей через POS-терминалы в общем количестве карточных операций составляла 23,9%, то в 2025 году этот показатель вырос до 31,4%. Доля операций электронной торговли в общем количестве карточных операций увеличилась с 34,4% в 2020 году до 61,2% в 2025 году.

По объему соответствующий показатель вырос с 14,7% до 58,9%", - отмечается в сообщении.