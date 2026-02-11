Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

БФБ и МВФ обсудили перспективы финансового углубления в Азербайджане

Экономика Материалы 11 февраля 2026 16:58 (UTC +04:00)
БФБ и МВФ обсудили перспективы финансового углубления в Азербайджане
Фото: Бакинская фондовая биржа / Фейсбук

Читайте Trend в

Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Между ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) и Международным валютным фондом (МВФ) состоялись переговоры об усилении финансового углубления.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на БФБ.

Так, 10 февраля руководство БФБ провело встречу с делегацией миссии МВФ в Азербайджане.

Отмечено, что в ходе встречи председатель правления БФБ Руслан Халилов и глава миссии МВФ в Азербайджане Анна Роуз Бордон обменялись мнениями по теме "Финансовые рынки: последние тенденции, направления реформ и перспективы финансового углубления в Азербайджане".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости