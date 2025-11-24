ЦБА подготовил дорожную карту по данным о рисках переходного периода

БАКУ /Trend/ - Признание взаимосвязи между выбросами, изменением климата и экономикой способствует более комплексному подходу. В этой связи Центральный банк Азербайджана (ЦБА) запустил межведомственную инициативу по расширению возможностей оценки климатических рисков.

Как сообщает Trend, об этом говорится в статье председателя Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талеха Кязимова, опубликованной в онлайн-журнале «Central Banking» на тему «Содействие устойчивому развитию в период после COP29».

Отмечается, что ЦБА при технической поддержке Международного валютного фонда разработал Дорожную карту по данным о рисках переходного периода, направленную на устранение пробелов в данных, которые долгое время были серьезной проблемой.

«Эта инициатива направлена ​​на точную и дальновидную оценку и снижение финансовых рисков, связанных с климатом. Она также демонстрирует приверженность ЦБА управлению рисками и принятию решений на основе данных. Эти усовершенствованные инструменты и методологии позволят финансовым учреждениям более точно управлять финансовыми рисками, связанными с климатом, что в конечном итоге будет способствовать поддержанию финансовой стабильности в условиях растущей климатической неопределенности», - подчеркивается в статье.

