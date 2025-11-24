Представлены возможности для обучения между военными институтами Азербайджана и Грузии

БАКУ /Trend/ - 24 ноября в Институте военного управления, действующем в подчинении Национального университета обороны, состоялась встреча с руководством «Школы строительства оборонных институтов» (DIBS) министерства обороны Грузии.

Об этом Trend сообщили в минобороны Азербайджана.

Цель встречи состоит в проведении обсуждений с экспертами в сфере образования в рамках «Стратегической программы по обороне и безопасности» между министерствами обороны Азербайджана и Грузии, а также в ознакомлении грузинской стороны с политикой Азербайджана в области безопасности и обороны.

На брифинге грузинской делегации была предоставлена подробная информация об истории образования института, его миссии, структуре учебного процесса, образовательных программах и направлениях обучения, стороны также обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес.

Затем для гостей была организована экскурсия, в ходе которой они ознакомились с учебными возможностями института, а также получили информацию о проводимых в азербайджанской армии реформах в сфере военного образования и внедряемых новшествах.

В завершение состоялась церемония взаимного вручения подарков, было сделано фото на память.

