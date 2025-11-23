Азербайджан и Бразилия подготовили «дорожную карту» по климатическому финансированию

БАКУ/ Trend/ - 10–22 ноября в бразильском городе Белен состоялась 30-я Сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP30), а 6–7 ноября прошел Саммит лидеров.

Как сообщили Trend в МИД Азербайджана, на Саммите лидеров Азербайджанскую Республику представляла делегация во главе с Председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой. Спикер парламента выступила с заявлением от имени Азербайджана и провела ряд двусторонних встреч с руководителями различных стран.

В день официального открытия COP30 председательство в Конференции сторон было передано от Азербайджана Бразилии. Председатель COP29, Специальный представитель Президента Азербайджана по вопросам климата Мухтар Бабаев выступил на открытии COP30, предоставив информацию о достигнутых в прошлом году в Баку исторических результатах, а также о деятельности, осуществленной Азербайджаном в период его председательства. Он также принял участие в ряде мероприятий COP30 и провел двусторонние встречи с руководителями делегаций.

В обоих сегментах COP30 участвовала также делегация Министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана. В рамках конференции представители МИД были привлечены к переговорам по проектам решений, которые планировалось принять по итогам мероприятия. Азербайджану было поручено проведение переговоров и согласование двух ключевых документов.

В рамках полномочий, предоставленных председателем COP30 Андре ду Лаго заместителю министра иностранных дел Азербайджана Ялчину Рафиеву и заместителю министра иностранных дел Бразилии Маурисиу Лириу для проведения переговоров между странами-кандидатами на проведение COP31 — Турцией и Австралией, — после 12 дней интенсивных консультаций было принято решение о передаче права проведения COP31 Турции.

Кроме того, по поручению председателя COP30 представители Азербайджана и Норвегии получили мандат на руководство процессом согласования документов по Глобальному обзору (Global Stocktake — GST) Парижского соглашения и проведение межгосударственных переговоров. Со стороны Азербайджана этот процесс возглавил заместитель министра иностранных дел Ялчин Рафиев, со стороны Норвегии — министр климата и окружающей среды Андреас Бьелланд Эриксен.

Азербайджанская и норвежская стороны, проведя консультации со всеми переговорными группами, представили COP31 под председательством Бразилии рекомендации по возможным проектам решений, что внесло вклад в их принятие.

Кроме того, в соответствии с решением о Бакинской финансовой цели, принятом в рамках COP29, Азербайджан и Бразилия подготовили и представили на COP30 «Дорожную карту от Баку до Белена», направленную на повышение глобального климатического финансирования до 1,3 триллиона долларов США.