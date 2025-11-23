Обнародован объем промышленного производства в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В январе-октябре 2025 года промышленные предприятия и индивидуальные предприниматели, действующие в этой сфере, произвели промышленной продукции на сумму 52,6 миллиарда манатов, что на 1,2 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на Государственный комитет по статистике Азербайджана.

Согласно информации, производство в нефтегазовом секторе сократилось на 2,2 процента, а в ненефтегазовом секторе увеличилось на 4,9 процента.

В горнодобывающей промышленности произведено 60,8 процента промышленной продукции, в обрабатывающей промышленности - 32,8 процента, в сфере производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром - 5,4 процента, в сфере водоснабжения, очистки и переработки отходов - 1 процент.