Узбекский UZCARD раскрыл данные о росте международных платежей (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ – Сумма транзакций по кобейдж-картам UZCARD за пределами Узбекистана в третьем квартале 2025 года выросла на 318% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сообщил коммерческий директор ООО UCMG Олимжон Закиров.

Он отметил, что основные международные транзакции по кобейдж-картам UZCARD приходятся на следующие страны: Турция - 19%, Казахстан - 15%, США - 13%, ОАЭ - 12% и Китай - 4%.

"Наша цель - чтобы держатели UZCARD могли пользоваться картами за рубежом так же удобно, как внутри страны, превращая регион в взаимосвязанную платежную экосистему, где каждый чувствует себя как дома", - отметил Закиров.

UZCARD обеспечивает эквайринг и процессинг электронных платежей, а также выполняет функцию провайдера, объединяя банки, платежные организации и других участников финансового рынка. В настоящее время платежная система объединяет 35 коммерческих банков и 33 платежных агрегатора.

Держатели UZCARD могут оплачивать товары и услуги через POS- и E-POS-терминалы, пользоваться банкоматами и инфокиосками, а также проводить операции через мобильные приложения и интернет-банк по всей стране.