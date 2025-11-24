Назван общий объем добычи на месторождении "Умид" в Азербайджане

БАКУ/Trend/ - По состоянию на 1 ноября 2025 года на месторождении "Умид" в Азербайджане добыто около 12,7 миллиарда кубометров природного газа и 1,9 миллиона тонн газового конденсата.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана.

Отмечается, что среднесуточная добыча на "Умид" составляет приблизительно 7 миллионов кубометров газа и 0,8 тысячи тонн конденсата.

"Умид" - первое газоконденсатное месторождение, открытое в период независимости Азербайджана.

Оправдывая свое название, "Умид" продолжает вносить вклад в энергетическую безопасность Азербайджана", - говорится в информации.

Отметим, что открытие месторождения "Умид" пришлось на 24 ноября 2010 года, и оно вошло в историю как первое газоконденсатное месторождение, открытое SOCAR в период независимости Азербайджана. Перспективность структуры «Умид» была определена ещё в 1953 году в ходе геологоразведочных работ азербайджанских специалистов.

Месторождение "Умид" расположено в акватории Каспийского моря, в 75 км к югу от Баку. На площади структуры в 45 км² глубина моря составляет от 40 до 60 метров.

Запасы месторождения оцениваются в 200 миллиардов м³ газа и 40 миллионов тонн конденсата.