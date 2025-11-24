В Париже представлен азербайджанский караван-сарай щедрости (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На международной выставке Nomad’s Breath в Париже представлена экспозиция азербайджанского художника "Караван-сарай щедрости", сообщили Trend Life в Ассоциации диалога Франция–Азербайджан (Association Dialogue France-Azerbaijan, ADFA).

Выставка объединяет нескольких талантливых художников, которые исследуют такие темы, как мудрость природы, панк-шаманизм, щедрость по отношению к незнакомцам и многие другие.

Работа Фарида Расулова "Караван-сарай щедрости" переосмысливает пространство как караван-сарай, стены и потолок которого украшены азербайджанским текстилем с национальными ковровыми узорами. Понятие "караван-сарай" обозначает постоялые дворы, где когда-то останавливались путешественники вдоль Великого Шелкового пути. Это были места отдыха, обмена и культурного взаимодействия, способствовавшие торговле по всей Азии, Северной Африке и Юго-Восточной Европе, и воплощавшие гостеприимство.

В рамках минималистичной и многофункциональной конструкции ткань становится и укрытием, и мебелью, и украшением, приглашая посетителей прочувствовать жизнь кочевников изнутри. Здесь доброта и щедрость столь же важны, как и сама форма - философия, пронизывающая все содержание работ на выставке.

Экспозиция организована в рамках движения GESTE Paris - платформы-ярмарки, посвящённой фотографическому и кинематографическому жесту.

