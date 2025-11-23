Тёмная тайна итальянской семьи Манрико в Баку - страсть, драма и трагические повороты (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Оперной студии Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли с большим успехом была представлена опера Джузеппе Верди "Трубадур", считающаяся жемчужиной мировой оперной сцены. Постановка на итальянском языке с драматическим сюжетом и виртуозными исполнениями прошла с аншлагом и оставила яркий впечатления у зрителей, сообщает Trend Life.

Опера рассказывает о сложной истории любви, мести и предательства: молодой рыцарь Манрико и его возлюбленная Леонора сталкиваются с интригами и враждой, в центре которых - граф ди Луна и тёмная тайна семьи Манрико. Сюжет насыщен страстью, драмой и трагическими поворотами, а герои проходят через испытания, проверяющие их любовь и верность.

Спектакль был исполнен с высоким профессионализмом под руководством заслуженного артиста, дирижёра Эйюба Гулиева, при участии симфонического оркестра и хора Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета. Режиссёр постановки 0 заслуженный деятель искусств Хафиз Гулиев, хормейстер - заслуженный деятель искусств Севиль Гаджиева.

Ведущие партии исполнили известные лица азербайджанского вокального искусства. Образ Манрико с большим мастерством воплотил заслуженный артист Фарид Алиев, партию Леоноры великолепно исполнила заслуженная артистка Афаг Аббасова. Роль графа ди Луна исполнил талантливый вокалист Талех Яхъяев, а образ Азуцены и Феррандо представили заслуженные артисты Сабина Асадова и Антон Ферштандт, завоевавшие симпатию зрителей своими яркими выступлениями. Также в постановке приняли участие солисты театра Сяма Гамзаева (Инес) и Игорь Ядров (Старый цыган). Выступления артистов были встречен овациями зрителей.

