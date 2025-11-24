Вечерний Баку в классике - эмоции, драма и романтика (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся вечер, посвящённый творчеству одного из выдающихся композиторов XX века Сергея Рахманинова, сообщает Trend Life.

В концертной программе прозвучали самые известные произведения композитора, написанные для фортепиано. В течение вечера слушателям были представлены прелюдии, этюды-картины, музыкальные моменты, элегия и вариации, охватывающие различные периоды творчества. Богатый репертуар программы ещё раз подчеркнул такие характерные черты музыки Рахманинова, как лиризм, драматизм и виртуозность.

Произведения композитора были исполнены талантливыми пианистами - Айнур Абдуллаевой, Фяганом Гасанлы, Айсель Гаджизаде, Фирузой Наджафли-Кадымалиевой и Наргиз Кенгерли. Особый интерес у публики вызвали сложные композиции, такие как "Вариации на тему Корелли", Op.42 и "Баркарола и Скерцо" из цикла "Шесть пьес".

В течение концерта глубокие эмоции, драматическое напряжение и романтическая атмосфера, присущие музыке Рахманинова, подарили слушателям уникальное музыкальное путешествие. Вечер завершился бурными аплодисментами ценителей искусства.

Фото – Кямран Багиров.

