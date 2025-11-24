Названо количество мин, обезвреженных за неделю на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Обнародована еженедельная информация (17.11.2025-23.11.2025) об операциях, проводимых на освобожденных от оккупации территориях структурами, вовлеченными в разминирование.

Как сообщили Trend в Агентстве Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA), в Тертере, Агдаме, Агдере, Лачине, Физули, Шуше, Ходжалы, Ханкенди, Кяльбаджаре, Ходжавенде, Джебраиле, Губадлы и Зангилане, а также в освобожденных от оккупации селах Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хайрымлы, Гызылгаджылы Газахского района обнаружено 199 противопехотных мин, 35 противотанковых мин, 2464 неразорвавшихся боеприпаса (НРБ).

Отмечается, что от мин и НРБ было очищено 1527,4 гектара территории.

