Азербайджан и Саудовская Аравия подписали программу сотрудничества в сфере юстиции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Делегация во главе с министром юстиции Фаридом Ахмедовым приняла участие во второй Международной конференции в судебной сфере, состоявшейся в Эр-Рияде.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство юстиции Азербайджана.

Сообщается, что в рамках конференции министр Фарид Ахмедов встретился с министром юстиции Королевства Саудовская Аравия Валидом бин Мухаммадом бин Салехом Аль-Самни. В ходе встречи было выражено удовлетворение развитием дружественных и партнерских отношений между странами во всех областях, особенно в сфере права и правосудия, а также подчеркнута важность расширения взаимных визитов и обмена опытом.

Стороны также подписали Программу сотрудничества, направленную на укрепление институциональных основ взаимодействия в сфере юстиции. Программа предусматривает организацию встреч в регистрационных, нотариальных и других органах юстиции, изучение передового опыта, проведение совместных мероприятий с участием образовательных учреждений.

Отметим, что в конференции, которая прошла 23–24 ноября, приняли участие государственные деятели, представители международных организаций, эксперты и учёные из более чем 40 стран. В ходе мероприятия состоялся широкий обмен мнениями о будущем технологий в сфере правосудия и судебных систем, цифровой трансформации и применении искусственного интеллекта, современных подходах в сфере законодательства, совершенствовании альтернативных механизмов решения споров и других актуальных темах.

