Названы самые популярные поисковые системы в Азербайджане

Экономика Материалы 24 ноября 2025 03:39 (UTC +04:00)
Айтадж Ширалиева
БАКУ /Trend/ - В октябре этого года Google сохранил позицию самой популярной поисковой системы в Азербайджане с долей 90,38%.

По информации, полученной Trend в статистическом центре Global Stats, доля Google увеличилась на 0,49 процентного пункта по сравнению с сентябрем текущего года.

Доля поисковой системы "Яндекс" за отчетный период, напротив, снизилась на 0,54 процентного пункта и составила 1,65%.

В октябре также зафиксирован незначительный рост доли Bing - на 0,18 процентного пункта, до 4,1%, тогда как показатель Yahoo снизился на 0,02 процентного пункта, до 1,46%.

