Солидарность тюркских стран растет с каждым днем - Хикмет Гаджиев

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев в ходе выступления на официальной церемонии открытия Форума солидарности неправительственных организаций государств-членов Организации тюркских государств (ОТГ).

Х. Гаджиев напомнил, что Президент Ильхам Алиев на церемонии инаугурации в Милли Меджлисе сказал: Наша семья – тюркский мир.

Помощник Президента отметил, что сегодня мы можем с уверенностью сказать, что тюркский мир – это действительно наша семья:

«Это вновь подтверждается объединением неправительственных организаций и институтов гражданского общества тюркского мира. Эта семья крепнет, она становится сильнее, а наша солидарность с каждым днем растет».

Он напомнил, что между официальными структурами тюркских государств существуют форматы сотрудничества в различных областях – по 34 направлениям.

«Однако до сих пор не было специального формата для объединения неправительственных организаций. Поэтому мы можем сегодня с большой радостью отметить: неправительственные организации и институты гражданского общества, являющиеся важным связующим звеном и движущей силой межличностных отношений, впервые объединились и заложили основу для этого нового формата сотрудничества», - подчеркнул Х.Гаджиев.

