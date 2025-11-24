Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Президент Ильхам Алиев: Скоординированная деятельность НПО тюркского мира может внести большой вклад в достижение наших общих целей

Политика Материалы 24 ноября 2025 11:44 (UTC +04:00)
Фото: АЗЕРТАДЖ

Фарид Зохрабов
БАКУ/Trend/ - Совместная, скоординированная деятельность НПО тюркского мира в рамках ООН и других международных институтов, их объединение на единой платформе могут внести большой вклад в нашу общую работу и достижение наших общих целей.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, говорится в обращении Президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам проходящего 24 ноября в Баку Форума солидарности неправительственных организаций стран-членов Организации тюркских государств.

Глава государства выразил уверенность, что сотрудничество, которое участники наладят во время форума, послужит дальнейшему укреплению солидарности, единства в тюркском мире и отношений между странами-членами ОТГ.

