Материалы 23 ноября 2025 21:14 (UTC +04:00)
Стало известно состояние здоровья пострадавших при пожаре в жилом доме в Баку

Фирая Нуризаде
Фирая Нуризаде
БАКУ /Trend/ - Еще двое человек, проходивших лечение в токсикологическом отделении Клинического медицинского центра в связи с пожаром, произошедшим в жилом доме по улице М. Сеидова в Ясамальском районе Баку 21 ноября, выписаны домой на амбулаторное лечение.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Клинический медицинский центр.

Сообщается, что пять человек продолжают лечение.

Состояние одной из них (женщины) оценивается как тяжёлое. Пациентка подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких", - отмечается в сообщении.

